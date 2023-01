Furto di energia elettrica, due arresti e sei denunce ad Arghillà

Controlli a tappeto nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria, nell'ambito della più vasta operazione Focus 'ndrangheta prevista dal piano di azione internazionale. Personale della Questura reggina, assieme al personale della Polizia Municipale, ha passato al setaccio gli alloggi Aterp al fine di individuare ogni tipo di illecito.

Nel dettaglio, sono emersi due casi di furto di energia elettrica, in due distinti appartamenti occupati da due uomini, di 43 e 45 anni. Entrambi sono stati tratti in arresto dopo l'accertamento, da parte dei tecnici dell'Enel, del reato.

Denunciate a piede libero per il medesimo reato, invece, due donne occupanti di altri due immobili, mentre altre due persone sono state denunciate per furto d'acqua. Successivi controlli hanno portato alla scoperta di una occupazione abusiva di un alloggio, mentre in un altro caso sono emersi dei lavori svolti senza alcuna autroizzazione.

Nel corso delle attività è stato inoltre possibile individuare e sequestrare due automobili che circolavano senza copertura assicurativa. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.