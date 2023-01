La ricostruzione dopo il terremoto a Mantova in mano alla ‘ndrangheta, dieci indagati

Dieci persone sono indagate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia per concussione, corruzione e intestazione fittizia di società, con l’aggravante delle finalità mafiose, per aver agevolato - in particolare - la cosca di ‘ndrangheta dei Dragone, originaria di Cutro, nel Crotonese.

Al centro dell’inchiesta i cosiddetti “fondi sisma”, ovvero le risorse per la ricostruzione dopo il terremoto che nel 2012 colpì la provincia di Mantova.

L’ipotesi degli inquirenti - che ritengono di aver costruito quello che definiscono “un solido quadro indiziario” - è che gli indagati abbiano appunto favorito, in tal senso, il clan mafioso per fargli ottenere i fondi.

L’operazione, non a caso chiamata in codice “Sisma”, è scattata in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Calabria dove i Carabinieri del capoluogo lombardo, oltre alle misure cautelari, stanno eseguendo anche decine di perquisizioni in abitazioni e studi tecnici di professionisti interessati dalle indagini.