Tenta di lanciarsi dal balcone, la Polizia lo distrae e lo salva

Urlava e minacciava di buttarsi dal balcone, alterato per lo stato precario di salute in cui versa - almeno a detta della figlia - ma grazie all' aiuto della Polizia di Corigliano-Rossano il utto non si è trasformato in una tragedia.

Gli agenti, avvisati di quello che stata accadendo, si sono recati infatti sul posto ed hanno cercato di distrarre l'uomo conversandoci. Mentre stava cercando di scavalcare la ringhiera è stato così bloccato dagli operatori. Successivamente è stato allertato il personale medico che ha sottoposto l’uomo all'Assistenza Sanitaria Obbligatoria.