Incendiato nella notte un’asilo ad Isola Capo Rizzuto: indagini in corso

Il plesso scolastico di Suggesaro di Isola Capo Rizzuto è stato interessato nella notte da un tentativo di incendio da parte di ignoti, che attorno all'1:30 si sono introdotti furtivamente nella struttura.

Questi avrebbero raggruppato diverso materiale cartaceo (libri, rotoli di carta igienica ecc) e, dopo averli cosparsi di liquido infiammabile, vi hanno dato fuoco.

Fortunatamente l'allarme interno, collegato ad un'agenzia di polizia privata, ha permesso di allertare celermente i Vigili del Fuoco, giunti sul posto nel giro di pochi minuti assieme ai Carabinieri.

Le fiamme sono state spente prima che potessero propagarsi: limitati i danni, che avrebbero coinvolto solo il materiale scolastico dato alle fiamme.

La scuola, facente parte dell'Istituto Comprensivo "Gioacchino da Fiore", è rimasta chiusa questa mattina per permettere le operazioni di pulizia e la verifica delle condizioni di sicurezza. Si tratta di un caso non isolato, dato che pochi mesi fa era stato dato alle fiamme il contatore elettrico, ed in un altro caso era stato incendiato il portone principale.

L'amministrazione comunale ha sporto regolare denuncia contro ignoti.