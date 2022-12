Maltempo, bomba d’acqua sul catanzarese: oltre 130 interventi di soccorso

Situazione critica lungo l'intera fascia jonica della provincia di Catanzaro, colpita nella notte da una vera e propria bomba d'acqua che ha finito per allagare numerose strade in diversi paesi. Il violento nubifragio - parte di una perturbazione ancora in corso, e che andrà avanti per tutta la giornata odierna per la quale è stata diramata un'allerta gialla (LEGGI) - è iniziato poco dopo la mezzanotte, dopo diversi giorni caratterizzati da pioggia meno intensa.

Sono oltre 138 le richieste di aiuto arrivate ai Vigili del Fuoco: 34 interventi sono stati completati, 12 sono in corso di espletamento e 70 sono ancora in attesa. Oltre all'aiuto di squadre dai comandi provinciali di Cosenza e Reggio Calabria, nel capoluogo è stata inviata anche una colonna mobile dalla Basilicata, dotata di 9 unità con mezzi in assetto alluvione.

Particolarmente colpito il quartiere Lido di Catanzaro, con numerose strade allagate ed al momento ancora difficilmente percorribili. A Simeri Crichi un'anziana invece è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco: era rimasta intrappolata nell'abitazione, completamente sommersa dall'acqua. Numerose inoltre le segnalazioni di scantinati allagati, nonchè gli interventi ad automobilisti rimasti intrappolati.

Sempre nel catanzarese, a Martelletto, sarebbe esondato il fiume Fallachello, inondando la zona circostante trascinando sassi e fango lungo le arterie di collegamento. Situazioni critiche presenti anche nel lametino, con alcuni torrenti che hanno raggiunto la soglia di allerta e sono costantemente monitorati. A Cicala, infine, la forte piogga ha danneggiato il depuratore e la condotta adduttrice, motivo per il quale si prevedono disagi nella fornitura dell'acqua.