Covid, contagi stabili (+510) e ricoveri in calo (-2)

Appaiono come stabili i contagi da coronavirus in Calabria. L'odierno bollettino infatti evidenzia un aumento di 510 casi a fronte di 484 guariti, oltre ad un calo di 4 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Si registrano però ulteriori 2 decessi nelle ultime 24 ore.

Maggior numero di casi nella provincia di Reggio Calabria (+183), seguita da Cosenza (+153), Catanzaro (+113), Vibo Valentia (+36) e Crotone (+23), mentre i restanti casi provengono da altrove (+2). Processati 2.731 tamponi, con un tasso di positività al 18,67%.

I CASI PER PROVINCIA

Catanzaro: casi attivi 1698 (16 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1679 in isolamento domiciliare); casi chiusi 101720 (101325 guariti, 395 deceduti).

Cosenza: casi attivi 2241 (60 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2181 in isolamento domiciliare); casi chiusi 173718 (172349 guariti, 1369 deceduti).

Crotone: casi attivi 292 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 290 in isolamento domiciliare); casi chiusi 57310 (57040 guariti, 270 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 2035 (33 in reparto, 0 in terapia intensiva, 2002 in isolamento domiciliare); casi chiusi 197782 (196908 guariti, 874 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 431 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 420 in isolamento domiciliare); casi chiusi 50869 (50679 guariti, 190 deceduti).