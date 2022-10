Spintona e lancia casco ai Carabinieri, inseguito ed arrestato 25enne

Nel corso della serata di sabato 22 ottobre scorso, i Carabinieri della Radiomobile di Castrovillari hanno arrestato in flagranza un ragazzo di 25 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni personali aggravate.

L’arresto è avvenuto durante un consueto controllo del territorio, intensificato nel corso dei weekend, durante il quale i militari hanno notato il giovane aggirarsi con fare sospetto in una strada del centro abitato.

Per identificarlo i carabinieri si sono avvicinati al 25enne che, improvvisamente, ha spintonato uno di loro facendolo urtare violentemente contro una colonna di cemento.

Subito dopo, durante la fuga a piedi e nel tentativo di ostacolare l’inseguimento, ha anche lanciato un casco colpendo al petto il miliare.

Il reattivo intervento dell’altro collega, che nel frattempo era salito a bordo della gazzella, ha permesso di bloccare il giovane e di recuperare un involucro contenente circa 5 grammi di hashish, di cui il ragazzo aveva tentato di disfarsi durante la fuga.

Il giovane, al termine degli accertamenti, è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza come consumatore di stupefacenti, nonché arrestato e sottoposto ai domiciliari.

Al termine dell’udienza svoltasi per direttissima presso il Tribunale di Castrovillari, l’arresto è stato convalidato ed il ragazzo altresì sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.