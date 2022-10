Retake Rossano riporta in scena miti e leggende del rossanese

Quella di Ognissanti è la notte in cui il velo che separa il mondo dei vivi da quello degli spiriti si fa talmente sottile da rendere le differenze impercettibili. E’ la notte conosciuta come Halloween, quella in cui è possibile imbattersi in spettri e apparizioni tornate dall’aldilà. Il Rossanese è terra di leggende e storie legate a quest’aspetto del soprannaturale, come l’intera Calabria. Gli studi di Lombardi Satriani, in tal senso, ci parlano di riti antichi atti ad esorcizzare la paura degli spiriti, a base di zucche intagliate e lumi.

Retake Rossano ormai da tanto tempo sta portando avanti una politica di recupero di questa tradizione, spesso e volentieri tramandata oralmente e in parte raccolta nei libri dell’infaticabile Ciccio Pace. Miti e leggende delle nonne, che vedono i vicoli e le strade del Centro Storico di Rossano solcate da fantasmi in cerca di vendetta o di pace, fra maledizioni e magia. Il tutto con lo stile, ormai inconfondibile, dell’evento itinerante, capace di far scoprire e riscoprire angoli e scorci spesso sconosciuti ai più.

L’appuntamento è dunque per lunedì 31 ottobre, con raduno alle ore 21 in Piazza Steri.