Sorianello, dopo una lite spara contro un’abitazione. Arrestato

Nella serata di venerdì 14 ottobre, un uomo già noto alle forze dell'ordine, avrebbe esploso colpi di arma da fuoco, si presume un fucile, contro un'abitazione dopo una lite a Sorianello, in località Fago Savini.

Sul posto si sono recati tempestivamente sia i Carabinieri che gli agenti di Polizia, che si sono messi alla ricerca dell’uomo che è stato individuato.

Così, gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e quelli del Commissariato di Serra San Bruno, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo napitino, hanno tratto in arresto il presunto responsabile, identificato come Salvatore Zannino, di Sorianello, giò noto alle forze dell'ordine, finito in carcere in attesa della convalida del provvedimento restrittivo.

Il movente e la completa dinamica di quanto accaduto sono ora al vaglio degli inquirenti.