Gestione rifiuti abusivi, sequestrato sfasciacarrozze nel vibonese

Una persona è stata denunciata e altre sette sono state invece segnalate per detenzione di stupefacenti. È l’esito dei controlli eseguiti dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia nel corso dell’ultimo weekend e che hanno portato anche all’identificazione di 307 persone e 132 veicoli.

Entrando nel dettaglio, durante le attività effettuate sulle Serre Vibonesi, la Squadra Mobile del capoluogo napitino, insieme ai colleghi del Commissariato di Serra San Bruno e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Stradale, hanno controllato uno sfasciacarrozze, rilevando delle gravi irregolarità nella gestione di rifiuti.

L’attività - coordinata dalla Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Camillo Falvo - ha quindi portato non solo alla denuncia del proprietario della ditta per gestione non autorizzata dei rifiuti, ma anche al sequestro della stessa struttura stessa.

Nel corso di altri controlli in materia di contrasto al traffico di stupefacenti, eseguiti insieme alla Squadra Anticrimine del Posto Fisso di Tropea e dell’Unità Cinofila, sono state poi rilevate 7 segnalazioni per detenzione di cocaina e marijuana, sequestrando molteplici dosi di droga detenute per uso personale e procedendo al ritiro di due patenti di guida.