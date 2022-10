Crotone. Palpeggiata mentre fa jogging sul porto, gli scatta una foto e lo fa arrestare

Un 37enne extracomunitario, di origine afgana, è stato arrestato dalla Squadra Volanti della Questura di Crotone con l’accusa di violenza sessuale.

La vittima è una 39enne crotonese che da quanto ricostruito dagli agenti, mentre faceva jogging lungo la passerella del porto industriale pitagorico, è stata avvicinata da un uomo che, trattenendola per un braccio, l’avrebbe palpeggiata al gluteo.

La donna, impaurita, è comunque riuscita a divincolarsi e a fuggire a piedi. Raggiunta la sua auto, è poi ritornata sul posto scattando con il suo smartphone, di nascosto, una foto dell’uomo, che non era ancora andato via dal porto.

La 39enne ha poi chiamato il 113 denunciando l’accaduto e consegnando la foto agli agenti della Volante. Sono così partite le indagini che hanno condotto fino al 37enne per il quale il Gip del Tribunale di Crotone, su richiesta della Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare sottoponendolo ai domiciliari.

L’afgano, regolarmente presente in Italia in quanto richiedente asilo e in attesa delle determinazioni degli organi competenti, è stato rintracciato dalla polizia e dopo la notifica del provvedimento restrittivo è stato accompagnato nella sua residenza nel capoluogo.