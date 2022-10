Rifiuti abbandonati sulla Ss 107, ci pensano Anas e Comuni di Santa Severina e Belvedere

Gli operai della Squadra Anas, del Comune di Santa Severina e di Belvedere Spinello, sono stati impegnati oggi nella pulizia dei rifiuti abbandonati nei pressi del piazzale sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” (al km 113,000), in provincia di Crotone.

“Un risultato apparentemente ‘piccolo’ dietro a cui però c’è un grande lavoro. In questo tratto sono state raccolte 4 tonnellate di rifiuti, si tratta di materiale lì gettato incivilmente e molti di questi sono rifiuti ingombranti” sottolinea Pietro Basile, vicesindaco del comune di Belvedere Spinello.

“Voglio ringraziare in particolar modo Anas, gli operai e i Responsabili per aver risposto prontamente alla nostra richiesta rendendo possibile l'organizzazione di questa giornata di raccolta che – prosegue - ci ha consentito di migliorare il decoro di uno dei tratti della strada che aveva più bisogno di essere ripulito. Inoltre ringrazio l'Assessore del comune di Santa Severina Gianluca Basile e il consigliere Amelio Basile che hanno collaborato e stimolato per portare a termine questo intervento”.

L’obiettivo di Anas è quello di affrontare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti intervenendo in modo sempre più tempestivo, di concerto con Enti locali e Forze di Polizia, sia in termini di coordinamento degli interventi di raccolta, trasporto e smaltimento, che in termini di prevenzione e sorveglianza del territorio.