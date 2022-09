Mileto, continua a violare gli obblighi: sorvegliato speciale finisce ai domiciliari

Nonostante fosse sottoposto a diverse misure di sorveglianza speciale, è stato sorpreso a violarle, tra giugno ed agosto, per ben 14 volte. Questo l'esito di un'indagine condotta dai Carabinieri della stazione di Mileto nei confronti di un pregiudicato del posto gravato da diverse misure emesse dal Gip del Tribunale di Vibo Valentia.

In particolare il soggetto era sottoposto all'obbligo di soggiorno, all'obbligo di rincasare ad una certa ora la sera ed all'obbligo di presentarsi in caserma per tre volte alla settimana, ad orari prestabiliti. Obblighi però disattesi più volte, e documentati dai militari che, quest'oggi, lo hanno infine tratto in arresto.

La Procura ha infatti disposto gli arresti domiciliari per il trasgressore, che adesso non potrà più neppure allontanarsi da casa.