Isola. Nel furgone materiale ferroso senza “permesso”, denunciati

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, nel crotonese, hanno sorpreso un 30enne e un 32enne del posto che quali stavano spostando, all’interno del vano posteriore del loro furgone, diverso materiale ferroso senza che avessero la prevista autorizzazione e i relativi formulari.

Accompagnati in caserma, i giovani, al termine degli accertamenti di rito, sono stati così denunciati in stato di libertà per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, mentre il mezzo ed il materiale sono stati sequestrati e affidati in custodia agli stessi.

I controlli, fanno sapere dall’Arma, proseguiranno e saranno sempre maggiormente orientati alla lotta agli illeciti ambientali “per affermare la centralità, in ottica non solo turistica, del rispetto dell’ambiente e dell’immagine dell’intera provincia”.