Elezioni Politiche. Il ciclone Meloni sfonda anche in Calabria ma qui i 5Stelle sono i vincitori morali

Da qualunque lato la si voglia vedere qualche dato di novità esce fuori prorompentemente dalle urne dopo le consultazioni di domenica.

Di certo che il centrodestra ha “sfondato” in Italia così come nella nostra regione, trainato dal ciclone Giorgia Meloni, con una percentuale nazionale che si attesta intorno al 44% e dunque consentendo i numeri necessari per governare il Paese nei prossimi cinque anni.

Ma un altro dato, locale, racconta anche un’altra storia, ovvero di come, e per quanto riguarda la Calabria, Forza Italia, innanzitutto, ottenendo intorno al 16%, cioè quasi il doppio della media nazionale (che è di circa il 9%), faccia della nostra regione una roccaforte Azzurra.

Infine, e non per ultimo, come il Movimento 5 Stelle sia da ritenere decisamente il vincitore “morale” di questa tornata, essendo in pratica, e numeri alla mano, il primo partito della Calabria, quello cioè più votato.

I grillini di Conte, sull’onda di una rimonta iniziata nelle scorse settimane, si attestano infatti - sia alla Camera che al Senato - intorno al 29% delle preferenze, davanti al vincitore effettivo delle consultazioni, Fratelli d’Italia, che è invece sotto di dieci punti percentuali, col 19%. Fanno peggio Forza Italia, al 16% e, poi, il Pd, col 14%. Molto male la Lega che si ferma sotto il 6%.

Un dato ancora più evidente se si entra nel dettaglio dei singoli collegi. Nell’uninominale e plurinominale 1 della Camera, quello che raggruppa la fascia ionica da Crotone a Corigliano-Rossano, il M5S ottiene addirittura più del 35%, a fronte di quasi il 17% di FdI, il 15% di Forza Italia, ed il 13% del Pd, mentre la Lega si ferma al 6%.

Dati più o meno simili nel collegio 2 di Cosenza, dove il Movimento, con il 36,5%, da solo supera - sebbene di pochi decimali - finanche la coalizione di centrodestra tutt’unita, e dove FdI ha circa il 17%, gli Azzurri il 14%, il Pd il 12% e la Lega addirittura poco più del 5%.

Cambia poco nel Collegio 3 di Catanzaro: pentastellati a quasi il 29%, Fratelli d’Italia al 22%, Pd al 16%, Forza Italia al 10% e lega ancora più giù, al 5%.

Solo nel collegio di Vibo, il 4, ed in quello di Reggio Calabria, il 5, i grillini sfondano meno. Nel primo i candidati dell’ex premier Conte sono al 21%, ma sotto Forza Italia che si attesta al 22% e comunque sempre prima di FdI, al 18%; Pd all’11% e Lega al 6%.

Sullo Stretto, invece, Fdi è al 22%, seguito dai cinquestelle col 20% e poi da Forza Italia col 19%, Pd col 16% e Lega col 4%.

Non va diversamente nella circoscrizione Calabria del Senato, dove i pentastellati, anche qui, sono intoro al 29%, rispetto a Fdi che è al 19%, Pd al 17%, Forza Italia al 16%, e Lega al 5%.