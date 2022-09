Non si placano gli incendi nel crotonese. Gravi danni anche alla macchia mediterranea.

Gli incendi di vegetazione non danno tregua ai Vigili del Fuoco del comando di Crotone.



Nella giornata di ieri, sabato 24 settembre, le squadre della sede centrale e distaccamenti sono intervenute in Località Santa Focà nel comune di Strongoli Marina, per un vasto rogo di arbusti e macchia mediterranea (circa 5 ettari). Durante le operazioni di spegnimento i Pompieri hanno tratto in salvo un gregge di ovini.

Nel territorio di San Leonardo di Cutro, invece, un incendio di vegetazione ha interessato canneti e macchia mediterranea in prossimità del centro abitato. In via precauzionale alcuni abitanti sono stati allontanati dalle proprie abitazioni sino al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito.

Sul posto erano presenti due squadre dei Vigili del Fuoco col supporto di un'autobotte per il rifornimento idrico oltre al personale di Calabria Verde.

Numerosi altri interventi anche nel Vibonese e nel Reggino. Non si registrano danni a persone.