Crotone. Consigliere e dipendenti aggrediti in Comune, Sindaco: c’è un “clima di intolleranza”

Fabrizio Meo

Brutta vicenda quella resa nota direttamente dall’amministrazione comunale di Crotone e che racconta - in una nota ufficiale - come proprio all’interno del palazzo municipale siano stato aggrediti il consigliere Fabrizio Meo e due dipendenti dell’ente.

Il fatto, di cui si è resa protagonista una sola persona, è avvenuto proprio questo pomeriggio tra le mura del Comune di piazza della Resistenza.

Il sindaco della città, Vincenzo Voce, ha immediatamente avvisato dell’accaduto le forze di polizia denunciando quello che definisce come “un episodio gravissimo” e che secondo il primo cittadino sarebbe il sintomo di un “clima che si sta vivendo in questi mesi e che sta colpendo in particolare l’istituzione comunale”

Nel condannare il violento episodio, Voce ha espresso la propria solidarietà e quella della Giunta Comunale, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei dipendenti tutti al consigliere Meo ed ai dipendenti aggrediti.

A tal fine, domani, mercoledì 21 settembre, alle 11, amministratori e dipendenti scenderanno simbolicamente in piazza della Resistenza, davanti al Municipio, in segno di sostegno agli aggrediti e per denunciare “il clima di intolleranza che sta investendo l’amministrazione comunale nel suo complesso”, sostiene il sindaco.