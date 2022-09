Gli trovano 8 chili di marijuana, si spalancano le porte del carcere

Circa otto chili di marijuana sono stati scoperti e sequestrati dai Carabinieri a Palmi a seguito di un controllo del territorio incentrato sulla ricerca di armi, munizioni e, per l'appunto, droga.

L'attenzione dei militari si è concentrata in contrada Garanta, dove è stato individuato un sacco nero sospetto. All'interno del sacco erano contenute numerose dosi di marijuana, già divise verosimilmente per essere vendute. Lo stupefacente è stato sequestrato al fine di eseguire ulteriori accertamenti ed esami.

In breve tempo i militari sono riusciti ad identificare il presunto proprietario della droga: si tratterebbe di un cinquantottenne del posto, già noto alle forze dell'ordine per precedenti per droga. Per lui è scattato l'arresto e il trasferimento per direttissima in carcere, in attesa della conclusione delle indagini preliminari.