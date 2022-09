Catanzaro, vasto incendio nel quartiere Santa Maria: disagi ai residenti

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un vasto incendio si è sviluppato questa mattina a Catanzaro, nel quartiere di Santa Maria, a sud della città.

Attorno alle 7:10 diverse squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Sellia Marina sono intervenute per tentare di domare il fronte di fuoco.

Il rogo, infatti, si è sviluppato sulle colline comprese tra Viale Isonzo e Via Tagliamento, in prossimità della nuova Statale 106.

Le fiamme hanno interessato prevalentemente vegetazione, coinvolgendo però delle cataste di rifiuti e di pneumatici, che hanno generato una grande colonna di fumo nero.

Sul posto sono impegnati 8 mezzi e 20 unità dei Vigili del Fuoco assieme a personale di Calabria Verde, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Al momento non si registra alcun ferito, anche se sono evidenti i disagi per i residenti, costretti in casa sopratutto dal denso fumo.