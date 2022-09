Castrovillari, il sindaco nomina Era Rocco assessore alle politiche sociali

Era Rocco

Come annunciato nella seduta dell’ultimo Consiglio comunale il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha nominato Era Rocco assessore con delega alle Politiche sociali, tenendo per sè quella al Bilancio, mentre Tributi è andata ad integrare gli incarichi del vice sindaco Nicola Di Gerio.



Precedentemente queste erano ricoperte da Maria Silella, dimessasi per ragioni di lavoro. A lei i ringraziamenti del primo cittadino per come e quanto si è prodigata, in questi anni, nell’interesse dell’azione amministrativa ed, ultimamente, anche in un momento tanto difficile per i Comuni, tra emergenza sanitaria (causa covid) e quanto generato da questo Tempo.

Congratulazioni ed auguri di buon lavoro sono stati rivolti alla subentrante subito dopo la designazione - presente il segretario generale, Angelo Pellegrino - per la responsabilità che dovrà portare avanti.

“Un cambio di testimone - ha commentato, a margine, il Sindaco – che, in continuità, determinerà ancora il ruolo che vogliamo svolgere a servizio di Castrovillari”.

Intanto al posto della Rocco, in Consiglio, entrerà, nella prima seduta utile, Angela Maria Bonifati.