Borgia. Cibo mal conservato e lavoratori non in regola: sospeso agriturismo

Attività sospesa, 13 chili di prodotti alimentati sequestrati ed una serie di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 16.800 euro.

Questo il bilancio di un controllo eseguito lo scorso 16 agosto di Carabinieri della stazione di Borgia all'interno di un agriturismo, assieme a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Anti-Sofisticazioni.

In particolare i militari hanno scoperto come diversi alimenti fossero conservati senza una corretta gestione delle procedure di autocontrollo, mentre altri fossero sprovvisti di tracciabilità. Complessivamente, circa 13 chili di prodotti alimentari di varia natura sono stati sequestrati per tali violazioni.

Inoltre, all'interno del locale è stata riscontrata la presenza di sei lavoratori, tre dei quali non assunti e dunque a nero. Motivo per il quale l'attività è stata sospesa.