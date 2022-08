Covid, casi (e tamponi) dimezzati con il “calo del lunedì”: aumentano solo i ricoveri (+4)

Continuano a diminuire i nuovi casi da coronavirus in Calabria, anche grazie all'oramai consueto calo del lunedì, che vede sempre una minor quantità di tamponi processati nelle ultime 24 ore. Sono infatti "solo" 564 i nuovi casi, a fronte di 600 guariti, e non si registra alcun decesso, mentre aumentano i ricoveri (+4).



Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Crotone (+182), seguita da Cosenza (+164), Reggio Calabria (+106), Catanzaro (+76) e Vibo Valentia (+17) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+19). Processati 3 milioni e 657.395 tamponi da inizio pandemia (+2.945), con un tasso di positività che scende al 19,15%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel crotonese i positivi riscontrati raggiungono quota 53.575 (+182), mentre i casi attivi sono 2.108. Di questi, 2.095 sono in isolamento, 13 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, si registrano 51.211 guariti e 256 deceduti.

Nel cosentino i contagi accertati finora sono 151.785 (+164), mentre i casi attivi sono 50.828. Di questi, 50.772 in isolamento, 53 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 99.684 i guariti e 1.273 i decessi.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 185.900 (+106) mentre gli attivi sono 4.822, di cui 4.767 in isolamento domiciliare, 55 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 180.234 i guariti ed 844 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 90.670 (+76), mentre i casi attivi sono 4.153. Di questi: 4.097 in isolamento, 50 in reparto e 6 in rianimazione. Complessivamente, sono 86.146 i guariti e 371 i decessi.

Nel vibonese infine i casi covid salgono a 47.017 (+17) mentre gli attivi sono 2.645. Di questi: 2.631 si trovano in isolamento, 14 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 44.192 i guariti e 180 i deceduti.