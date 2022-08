Crotone. Cade dalla bici, manubrio e freno si conficcano nell’addome: estratti dai Vvff

Intervento insolito e delicato dei vigili del fuoco del comando di Crotone che questa sera sono intervenuti su richiesta del personale medico nel pronto soccorso cittadino per tagliare ed estrarre il manubrio e la manetta del freno che si erano conficcati nell'addome di un bambino a seguito di una caduta dalla bicicletta.

I pompieri, in collaborazione e sotto la supervisione dei medici, hanno effettuato il piccolo intervento consentendo così la rimozione del corpo estraneo.

Il bambino, di origini napoletane, si trova in ferie con la famiglia presso un villaggio turistico nel crotonese. Con autorizzazione da parte dei genitori per la pubblicazione delle immagini i vigili del fuoco hanno voluto augurare una pronta guarigione al giovane malcapitato elogiandolo per il coraggio dimostrato.