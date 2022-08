Elezioni, il Pd ha scelto i candidati della Calabria: ecco i nomi

Enrico Letta

Dopo una travagliata riunione ferragostana durata ben oltre il previsto, il Partito Democratico ha annunciato i nomi dei candidati che proporrà nei vari collegi per la Camera ed il Senato alle prossime elezioni del 25 settembre. Nomi scelti al termine di una lunga discussione, che si è conclusa con una votazione che conta 3 contrari e 5 astenuti.

Confermate alcune indiscrezioni, come ad esempio la corsa dell'economista Carlo Cottarelli come capolista al Senato a Milano, mentre Enrico Letta correrà come capolista alla Camera in Lombardia ed in Veneto.

In Calabria sono stati confermati alcuni nomi, invece, che avevano creato diverse tensioni interne. Alla Camera infatti correrà come capolista Nico Stumpo, seguito da Enza Bruno Bossio, da Carlo Guccione e da Lidia Vescio. Al Senato, invece, capolista è Nicola Irto, seguito da Carolina Girasole, da Italo Reale e da Teresa Esposito.

Al momento, a circa un mese dalla data del voto, solo due partiti hanno espresso i loro candidati: Forza Italia e Partito Democratico.