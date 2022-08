Concerto Merante a Nardodipace, Libera sbotta: “inneggia a sottocultura mafiosa, scelta discutibile”

Teresa Merante

In occasione die festeggiamenti in onore di Maria SS della Montagna, a Cassari, frazione di Nardodipace, nel vibonese, che si terranno oggi, alle 21,30 è previsto il concerto della cantante folk Teresa Merante.

Una scelta, quella di fare esibire Merante che il coordinamento provinciale vibonese di Libera non condivide definendola “discutibile, considerato che - afferma l’associazione di una nota - l’esibizione si terrà a margine di una festa religiosa, e che merita la massima attenzione in quanto la cantante è divenuta molto nota per alcune canzoni inneggianti la sottocultura mafiosa ed il forte contrasto alle Forze dell’Ordine ed alla Magistratura”.

Ma per Libera è sarebbe una scelta discutibile anche “per un territorio, che – sostiene - ha deciso da che parte stare e ripudia logiche e mentalità che affondano le loro radici nella sottocultura mafiosa, dove c’è bisogno di scelte forti che aiutino e valorizzino il processo di cambiamento ormai in atto nella nostra provincia”.

Un’attenzione che per l’associazione di don Ciotti va tenuta alta “anche sulla diffusione nei social di alcuni testi a dir poco ambigui e controversi che possono alimentare, soprattutto tra i giovani, atteggiamenti mafiosi”.

“L’arte in tutte le sue forme, ha un valore immenso: educa, racconta, aiuta a comprendere, fa crescere e forma, ci dice chi siamo” conclude Libera ribadendo “con fermezza … che la nostra tradizione ha tutt’altra direzione: è un ‘cielo sempre più blu’ mentre l’innamorato canta Calabrisella mia, rosa d'amuri!”.