Catanzaro, arrestato un 63enne in possesso di cocaina ed eroina

Nella mattinata di ieri, 9 agosto, un uomo di 63 anni veniva tratto in arresto dagli agenti di Polizia, perchè in possesso di droga. Nello specifico il pregiudicato, a seguito di perquisizione domiciliare nel quartiere Aranceto, è stato trovato con 220 grammi di cocaina e 165 grammi di eroina, nascoste in una calza all'interno di un materasso.

Le sostanze stupefacenti si trovavano ancora allo stato puro ed erano suddivise in più involucri pronte per il taglio ed il confezionamento al minuto. Sono state sequestrate dalla Polizia e l'uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.