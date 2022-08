Soverato, famiglia in spiaggia colpita da un fulmine: quattro feriti

Attimi di panico questo pomeriggio a Soverato, dove un violento acquazzone si è abbattuto sui bagnanti intenti a trascorrere una giornata di mare. Durante la pioggia un fulmine è caduto sulla spiaggia libera colpendo in pieno una famiglia, rimasta ferita gravemente.

Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una famiglia calabrese residente in Lombardia, rientrata per le vacanze, composta da padre, madre, un bambino di 6 anni ed un'anziana.

L'intero nucleo familiare è stato trasferito in ospedali con ustioni e danni da folgorazionie. Ad essere colpito in pieno è stato l'uomo che al momento è ricoverato in terapia intensiva in condizioni molto gravi.

Il bimbo è invece assistito nella pediadria dell'ospedale di Catanzaro, così come la mamma, mentre la nonna è in osservazione nel nosocomio di Soverato.



Sul posto sono intervenuti celermente i sanitari del 118, allertati dagli stessi bagnanti che, increduli, avevano assistito la scena. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno raccolto informazioni dai bagnanti nel tentativo di definire l'accaduto.