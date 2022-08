Papa Francesco nomina mons. Staglianò presidente della Pontificia Accademia di Teologia

Monsignor Antonio Staglianò

Papa Francesco ha nominato presidente della Pontificia Accademia di Teologia monsignor Antonio Staglianò, finora Vescovo di Noto. Lo riferisce il Bollettino della Sala stampa vaticana.



Nato a Isola Capo Rizzuto, nell’arcidiocesi di Crotone-Santa Severina, il 14 giugno 1959, Staglianò si è laureato in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Gregoriana, nel 1986. Ha proseguito gli studi in teologia in Germania e poi si è laureato in filosofia presso l’Università Statale di Cosenza, nel 1995.

Ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 20 ottobre 1984, nella sua arcidiocesi. Negli anni successivi, a Crotone è stato tra l’altro assistente diocesano della Fuci e fino al 1998 assistente spirituale dell’Ordo Virginum. Quindi ha ricoperto il ruolo di vicario episcopale e direttore dell’Ufficio Cultura; parroco a Le Castella; direttore e docente dell’Istituto Teologico Calabro.

Ha insegnato anche alla Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e all’Istituto di Scienze Religiose di Crotone. Ha tenuto corsi di teologia all’Università Urbaniana e all’Università Gregoriana. È stato nominato da Benedetto XVI "auditor secretarii specialis" all’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi dal 2 al 23 ottobre 2005. Nel 1997 è stato chiamato come teologo consulente della Cei per il Progetto Culturale. È autore di diverse pubblicazioni di carattere teologico.

Il 22 gennaio 2009 Benedetto XVI lo ha nominato vescovo di Noto. È stato consacrato vescovo il 19 marzo 2009 dal cardinale Camillo Ruini. In vari incarichi si è occupato anche di cultura, comunicazione sociale e immigrazione.