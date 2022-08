Crotone si sveglia con i serbatoi vuoti: condotta danneggiata, possibile carenza d’acqua

A partire dalle prossime ore nella città di Crotone potrebbe mancare totalmente l'acqua, a causa di una nuova rottura scoperta questa mattina dai tecnici del Corap lungo la condotta che collega la vasca di Calusia con l'impianto di Neto. Nella notte infatti i serbatoi cittadini non si sono riempiti del tutto, in quanto il flusso d'acqua è stato totalmente interrotto alle 6:30 circa.

La quantità d'acqua presente nei serbatoio consentirebbe di tamponare per qualche ora le richieste, ma se il danno non sarà risolto a breve la città potrebbe ritrovarsi completamente all'asciutto: al momento non si registrano particolari disagi, mentre si attendono comunicazioni da parte del Corap.