Cosenza, 89enne trovato morto in casa

Un anziano di 89 anni è stato trovato morto nella sua casa in via De Napoli a Cosenza. A fare la tragica scoperta, la sua badante che era appena arrivata nell'abitazione, la quale ha allertato subito i soccorsi. Una volta arrivati non hanno fatto altro che proclamare l'effettivo decesso dell'uomo.

La Scientifica incaricata dalla Procura ed il medico legale stanno accertando le cause del decesso, con relative indagini della Polizia di Cosenza che si trova sul luogo dell'accaduto.