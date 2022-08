Covid, il Bollettino. Casi in calo (+1.852), ma continuano ad aumentare i decessi (+6)

Calano i contagi da coronavirus in Calabria. Dopo gli aumenti di ieri, tornano a diminuire i nuovi casi certificati a poco più di mille. L'odierno bollettino conta 1.852 nuovi casi, sempre inferiore rispetto ai 2.140 guariti.

Da evidenziare il dato positivo dei ricoveri, che scendono ulteriormente di altre 6 unità. Al momento sono occupati - tra reparto ordinario e terapia intensiva - 404 posti letto negli ospedali calabresi. Sono invece 2.839 i decessi da inizio pandemia (+6).

Il maggior numero di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+571), seguita da Cosenza (+565), Catanzaro (+319), Crotone (+250) e Vibo Valentia (+88) mentre i restanti casi provengono da altra regione o stato (+59). Processati 3 milioni e 524.371 tamponi da inizio pandemia (+7.371) con il tasso di positività al 25,13%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 141.927 (+565), mentre i casi attivi sono 50.434. Di questi, 50.320 sono in isolamento, 111 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 90.277 guariti e 1.216 deceduti.

Nel reggino i casi riscontrati salgono a 177.573 (+571) mentre gli attivi sono 11.642, di cui 11.567 in isolamento domiciliare, 75 in ospedale e nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 165.107 i guariti ed 824 i deceduti.

Nel catanzarese i positivi al covid salgono a 83.503 (+319), mentre i casi attivi sono 5.008. Di questi: 4.930 in isolamento, 70 in reparto e 8 in rianimazione. Complessivamente, sono 78.137 i guariti e 358 i decessi.

Nel crotonese i casi covid salgono a 49.674 (+250) mentre gli attivi sono 2.709. Di questi: 2.685 si trovano in isolamento, 24 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 46.715 i guariti e 250 i deceduti.

Nel vibonese infine i contagi accertati finora sono 44.156 (+88), mentre i casi attivi sono 2.113. Di questi, 2.095 in isolamento, 18 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 41.866 i guariti e 177 i decessi.