Turista colta da malore improvviso muore a Santa Maria del Cedro

Un malore improvviso che non le ha lasciato scampo: è morta così una turista ventottenne che si trovava in vacanza in Calabria, a Santa Maria del Cedro, che si sarebbe sentita inspiegabilmente male allertato parenti e vicini.

A lanciare l'allarme infatti sarebbero stati proprio i vicini di casa, preoccupati per le urla dei familiari. Giunto sul posto il personale medico del 118, questo non ha potuto far altro che constatare il decesso della malcapitata.