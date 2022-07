Incendio in un podere: tenta di salvare pollaio e proprietà, perde la vita

Un uomo di 88 anni, Pasquale Paparo, è stato trovato morto in un terreno dove, presumibilmente, stava tentando di salvare la sua proprietà da un incendio rimanendo però vittima del fumo e delle alte temperature causate dal rogo.

A ritrovare il corpo esanime della vittima sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, nel catanzarese, intervenuti un quarto d’ora prima di mezzogiorno di oggi in Località Gallipari di Badolato, dove era segnalato un incendio di arbusti e macchia mediterranea.

Si è appurato così che le fiamme si siano sviluppate in una zona incolta per poi propagarsi all'interno di una proprietà privata interessando una catasta di legna vicina ad una baracca adibita a pollaio. Proprio qui la tragica scoperta del cadavere dell’anziano.

L’intervento dei vigili ha anche consentito di spegnere completamente le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area. Sono in corso gli accertamenti in corso circa la dinamica dei fatti. Le indagini sono affidate ai carabinieri.