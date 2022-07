Serie C. Crotone: due nuovi innesti. Conferma Golemic, salutano Festa e Nanni

Il Crotone Calcio, in vista della prossima stagione della serie C, è pronto a voltare pagina e dare il via ad un nuovo ciclo all'insegna dell’entusiasmo, grinta e novità che interessano non solo l'organigramma societario, ma anche il gruppo squadra arricchito di due nuovi elementi: Paolo Branduani e Cosimo Chiricò, ottenendo anche la riconferma di Vladimir Golemic, per blindare la difesa, nelle inedite vesti di capitano.





di Francesco Pitingolo

Settimana piena di colpi di scena in casa Crotone che ufficializza, in primis, la cessione a titolo definitivo dell'estremo difensore della porta pitagorica Marco Festa che dopo ben sette anni vissuti in città, con due storiche promozioni dei calabresi in serie A, firma un contratto biennale con il Pordenone, legandosi ai ramarri sino a giugno 2024.

La società, dopo aver diramato sui canali ufficiali il comunicato, esprime un sentito ringraziamento nei confronti del classe '92, che con la sua lunga militanza in maglia rossoblù ha lasciato un segno indelebile, come uomo e professionista, nella storia del calcio crotonese.

Altro trasferimento a titolo definitivo è quello del ventiduenne Nicola Nanni che approda in Sardegna dopo aver siglato un contratto con l’Olbia Calcio 1905.

In prestito sino al 30 giugno 2023 viene ceduto, al Football Club Sangiuliano City, il portiere del vivaio pitagorico Francesco D’Alterio; l’estremo difensore classe 2002 si è messo in mostra nello scorso campionato con la maglia dell’Acireale (serie D) dove si è rivelato uno dei migliori estremi difensori della categoria.

Il Patron Gianni Vrenna già nella conferenza di presentazione di mister Lerda, aveva annunciato altri possibili, ma non ancora certi, addii per i calciatori con maggiore mercato (QUI), oggi confermato in conferenza pur anche dal Direttore Generale.

Intanto, nella giornata odierna, il Crotone Calcio ufficializza i suoi primi tre acquisti dimostrando di fare sul serio per cercare di ricondurre, al più presto, i pitagorici in cadetteria.

Introduce il Dg Raffaele Vrenna:

“Abbiamo deciso di fare questa conferenza volendo presentare i primi tre acquisti del campionato. Abbiamo preso due innesti: porta e attacco, che in questa categoria sono importanti anche se, le riconferme sono e saranno a tutti gli effetti degli acquisti perchè dalla serie A alla Lega pro, ci vuole forte motivazione per accettare il progetto Crotone”.

Sul mercato Vrenna ha chiarito:

“Stiamo lavorando giorno e notte sia per le entrate che per le uscite, anche perchè in questa categoria esistono regole stringenti per quanto riguarda l’aspetto economico. L’obiettivo è quello di lavorare con criterio! Arriveranno riconferme e cessioni dei giocatori che hanno mercato ma, è ovvio che se va via uno lo rimpiazzeremo con un altro dalla mentalità giusta”.

“Ci sono tante difficoltà in questo mercato anche perché, in serie C, le squadre sono 60. Siamo in un momento dove il calcio, fatto di ingenti esborsi economici, è fortemente in crisi. Siamo riusciti e stiamo cercando di portare a Crotone giocatori importanti ma i veri acquisti saranno le riconferme” che già rappresentano l’ossatura della compagine calabra.

Per quanto riguarda il budget:

“Il Crotone prenderà un paracadute inferiore ad altre categorie. Stiamo costruendo una squadra importante rispondendo anche alle aspettative dei tifosi. Anche le altre rivali si stanno attrezzando ma noi stiamo cercando di ricostituire quello che deve essere lo status del Crotone”.

Alla domanda se arriverà o meno un Direttore Sportivo il dirigente rossoblù ha risposto:

“Siamo già a lavoro e il Direttore Sportivo arriverà dopo aver risolto qualche problema personale. Speriamo di riuscire a fare la conferenza di presentazione già in settimana”.

Anche i giocatori intervenuti in conferenza sono apparsi pronti, con le idee chiare e con un la giusta voglia per riportare al più presto il Crotone Calcio in cadetteria; lo stesso Cosimo Chiricò alla domanda d’apertura ha dichiarato:

“Vengo a Crotone con una mentalità vincente e con la giusta fame in una piazza che per me è quella giusta”.

Il neo attaccante rossoblù sulle insidie del campionato ha poi continuato:

“Per vincere bisogna fare un grande gruppo e far sì che diventi una famiglia. Questa è la base per riportare il Crotone in serie B ... Faremo un campionato da protagonisti. Questa squadra è stata costruita per vincere e spero di far divertire i nostri tifosi... noi, in campo, ci metteremo passione e anima”.

Il nuovo estremo difensore rossoblù Branduani ha poi dichiarato:

“Le prime impressioni in questo club sono buone perché questa società ha un grande blasone alle spalle. Noi siamo qui per portare entusiasmo e tornare nella categoria che merita il Crotone ... Ci sono tante difficoltà in questo campionato che bisogna giocare in ogni sua partita dove dovremo essere non solo bravi ma, alcune volte, brutti ma efficaci”.

Vladimir Golemic circa i galloni da capitano affidatigli ha dichiarato:

“Mi hanno dato una grande responsabilità che ho accettato volentieri perché i colori rossoblù li ho sulla pelle. Ho grande grinta per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Sulle ultime stagioni dei pitagorici:

“Si deve guardare avanti con umiltà e grande sacrificio per cercare di non commettere gli stessi errori del passato. Dobbiamo tutti essere rivolti verso lo stesso obiettivo ... I tifosi per noi sono fondamentali. Avere lo stadio pieno ti dà energia e fa venire la pelle d’oca”.

L’Fc Crotone, ancora in via di definizione seppur con un gruppo squadra solido alle spalle, si sta rivelando - a giudicare dalle prime battute di calcio mercato - squadra dalle mille ambizioni e sulla via giusta per infiammare, di nuovo, il cuore rossoblù di tutti i tifosi.