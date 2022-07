Serie C. Crotone, si parte. La ricetta Lerda: fame, voglia e mentalità! Vrenna: ritrovato l’entusiasmo

Franco Lerda e Gianni Vrenna

Il Crotone Calcio, dopo aver incassato l’amara retrocessione in Lega Pro nello scorso campionato e dopo aver sollevato dalla panchina il tecnico Francesco Modesto, nella giornata odierna ha presentato ufficialmente mister Franco Lerda per tentare una difficile ma possibile cavalcata verso la cadetteria con voglia contagiosa, forza ed umiltà: requisiti considerati necessari per ripartire.





di Francesco Pitingolo

Il tecnico di Fossano (in provincia di Cuneo) già da tempo aveva incassato la fiducia del Presidente Gianni Vrenna e del Dg Raffaele Vrenna Jr per la stagione 2022/23, ed infatti, lo stesso Direttore Generale, nella conferenza dello scorso 30 giugno (QUI), aveva dichiarato: “Ho lavorato al fianco di Mr. Lerda circa nove mesi; è un veterano del calcio ed è sanguigno come me …”.

Un tecnico esperto per la categoria che ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore sulla panchina del Saluzzo (in serie D), subentrando nel dicembre del 2005 a Vittorio Zaino, riuscendo a conquistare la salvezza passando dai play-out.

L’anno successivo Lerda passa al Casale, con il quale vince i play-off della Serie D dopo essersi piazzato terzo nel girone del campionato.

Tante le squadre che hanno visto Lerda sedersi in panchina, fra tutte ricordiamo il Pescara, il Torino, il Lecce, il Vicenza, la Pro Vercelli e il Crotone che già nel campionato 2008/09 ha allenato conquistando l'ottavo posto in classifica e lanciando l’asso brasiliano Denilson Gabionetta.

Sono stati molteplici i punti di forza che hanno convinto il tecnico di Fossano a tornare alla guida del Crotone in questa nuova avventura: fra tutti - l'abbiamo detto - il consolidato rapporto con l'ex Dg della Pro Vercelli e, non meno importante, la mentalità che accomuna il club pitagorico con mister Lerda con cui sinergicamente si tenterà di produrre qualcosa di creativo ed importante per una società che è cresciuta nel tempo riuscendo a realizzare, da zero, una fantastica sede e un centro sportivo con strutture di categoria superiore, mettendole così a disposizione anche dello staff tecnico così composto:

“il ruolo di vice allenatore sarà ricoperto da Massimiliano Nardecchia e il collaboratore tecnico sarà Mattia Lerda. Il ruolo di preparatore dei portieri sarà affidato ad Antonio Carafa, il preparatore atletico sarà Matteo Basile al quale si è aggiunto nelle ultime ore Roberto De Luce; il recupero degli infortunati sarà affidato ad Elmiro Trombino, mentre Salvatore Pollino - già membro dello staff rossoblù nelle passate stagioni - ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi familiari dal ruolo di match analyst".

Inizia la conferenza il Presidente Gianni Vrenna:

“Sono felice di questo ritorno! Da oggi inizia l'avventura del Crotone Calcio in una categoria che da anni non disputavamo. Abbiamo la forza e la volontà di fare bene e con entusiasmo ritrovato partiamo più forti di prima … Le polemiche sono rientrate e siamo riusciti a compattare l'ambiente che dovrà darci una mano. Quest'anno vorremmo vedere lo stadio pieno perché la squadra ha bisogno del pubblico che sarà agevolato da una campagna abbonamenti dai prezzi popolari".

Introduce poi il Mister che dichiara:

“Vi ringrazio… sono molto contento di rivedervi ed essere tornato in questa piazza. Ringrazio il Presidente Vrenna e il Direttore Generale che mi hanno voluto. Torno con motivazione ed umiltà in una piazza che mi ha visto esordire in serie B … Qui mi son trovato molto bene c'è voglia di ripartire e spero che questa voglia sia contagiosa".

Forza, voglia e volontà devono essere i requisiti per ripartire:

“Dobbiamo abituarci in fretta a questa categoria e forse, i bagni di umiltà servono! Vogliamo e dobbiamo ripartire tutti insieme con una squadra importante”.

Bisogna ricominciare con ‘fame’ per superare le difficoltà…

“Fame ne abbiamo tanta e l'entusiasmo è venuto fuori più forte di prima. Le difficoltà ci sono e ci saranno ma noi - in questa categoria - rappresentiamo la squadra da battere. Tutti i giorni lavoreremo per ottenere una mentalità importante allestendo una squadra che rispecchi le ambizioni del Crotone. Quest'anno avremo partite su campi sintetici e affronteremo squadre che non conosciamo … dobbiamo essere tutti sintonizzati su ciò che ci aspetta. Con lavoro e con la dedizione cercheremo di superare le difficoltà creando un'area positiva".

Per quanto riguarda la rosa:

“Partiremo in ritiro con alcune certezze e altre da valutare. Ci saranno arrivi e partenze. Per affrontare questo campionato ci vogliono interpreti forti! I calciatori che arriveranno sposeranno la causa Crotone sia sotto l'aspetto motivazionale che atletico. Dobbiamo creare una squadra con un'identità precisa sotto l'aspetto mentale. Entusiasmo ritrovato, umiltà, fame e motivazione saranno i cardini per raggiungere traguardi ambiziosi … c'è solo da lavorare con la voglia di fare bene”.

Le premesse ci sono tutte anche se il mercato, dopo i primi due colpi (Branduani e Chiricò) e il rinnovo - praticamente sino a fine carriera - di Golemic appare ancora in standby con voci e sirene di mercato che condurrebbero a Crotone calciatori di categoria superiore.

LE AMICHEVOLI

Tutto lo staff rossoblù si ritroverà a Cotronei in località Trepidò (a Villaggio Palumbo) che, a partire dal prossimo 18 luglio ospiterà per il quinto anno consecutivo gli squali per la preparazione precampionato e per le prime tre amichevoli stagionali che si disputeranno presso lo Stadio Ampollino di Villaggio Baffa: domenica 24 luglio, ore 17.15 Crotone-Asd Soccer Montalto (Promozione); mercoledì 27 luglio, ore 17.15 Crotone-Polisportiva Caraffa (Promozione); sabato 30 luglio, ore 17.15 Crotone-Lecce Primavera.

I CONVOCATI

Questi, in ordine alfabetico, i convocati: Benali, Branduani, Bruzzaniti, Calapai, Chiricò, Crespi, Cuomo, D’Alterio, D’Aprile, Giannotti, Golemic, Gozzo, Kargbo, Mogos, Mondonico, Nedelcearu, Nicoletti, Petriccione, Rojas, Saro, Schirò, Spina, Tutyskinas, Yakubiv, Vulic.