Serie C. Raffaele Vrenna si (ri)presenta col suo Crotone di “umiltà, fame e motivazione”

Raffaele Vrenna

Si è presentato alla stampa il neo dg Raffaele Vrenna Jr: Crotone, dunque, ai nastri di partenza, in una nuova stagione caratterizzata da “Umiltà, Fame e Motivazione” e con l’ambizioso progetto in cantiere per provare nuovamente la scalata verso la cadetteria in un ambiente ritrovato.





di Francesco Pitingolo

Le intenzioni ci sono tutte e il club rossoblù ha già de tempo iniziato a delineare, per come dichiarato dal number-one pitagorico Gianni Vrenna, il nuovo organigramma partendo proprio dalla guida tecnica e dal suo staff.

Gli “squali” della costa ionica, dopo aver ufficialmente sollevato dall'incarico Francesco Modesto, hanno affidato la panchina all'ex Pro Vercelli mister Franco Lerda, tecnico navigato per la categoria che, già in passato, nel campionato di serie B 2008/09, ha allenato i pitagorici con discreti risultati.

Ad affiancare il tecnico di Fossano (Cuneo) per la stagione crotoniate in Lega Pro saranno: “il vice allenatore Massimiliano Nardecchia e il collaboratore tecnico Mattia Lerda. Il ruolo di preparatore dei portieri sarà affidato ad Antonio Carafa, il preparatore atletico sarà Matteo Basile, mentre Salvatore Pollino - già membro dello staff rossoblù nelle passate stagioni – continuerà a ricoprire il ruolo di match analyst".

Nel ruolo di Direttore Generale del club, si è già registrato, nei giorni scorsi, il ritorno di Raffaele Vrenna Jr, che forte della sua esperienza vissuta nella passata stagione alla Pro Vercelli e prima ancora nell’Fc Crotone, proverà, con le nuove conoscenze acquisite sul campo, a rimettere in moto ed accendere la scintilla dell'intero progetto pitagorico che, in questi giorni, ha iniziato a prendere forma e delinearsi nella direttrice di “rinascita”.

Nella giornata odierna, il neo Dg pitagorico, nella sede del club di Via Mattei, si è presentato alla stampa:

“Ci tenevo a fare questa conferenza anche perché la comunicazione in questo periodo è un po’ mancata anche per via dei risultati negativi arrivati nelle ultime stagioni”.

Si è dato spazio al silenzio che non aiuta mai:

“Spero che il mio sia un ritorno gradito, io tengo alla città, viviamo in un territorio difficile ma non siamo stati mai secondi a nessuno. Noi abbiamo un passato glorioso, ma dobbiamo guardare al futuro. Spero di essere all’altezza dei gloriosi dirigenti che mi hanno preceduto.”.

Sul tecnico, il neo Direttore Generale ha dichiarato:

“Ho lavorato al fianco di Mr. Lerda circa nove mesi: è un veterano del calcio ed è sanguigno come me. Stiamo lavorando sotto traccia per portare a casa gli obiettivi prefissati che sono di alta qualità. Prima del ritiro gli sarà affidata una compagine circa all’80% completa”.

Appare chiaro il proposito di ritrovarsi sulla griglia di partenza ben rodati. Il Dg Vrenna boccia ogni forma di esasperato orgoglio e sicurezza eccessiva:

“L’umiltà, quest’anno, sarà una parola chiave. In serie C dobbiamo essere tutti uniti: stampa, città e tifosi ai quali sono riservati prezzi stracciati e accessibili per riempire nuovamente lo Scida... Faccio un appello ai tifosi e chiedo loro di darci una mano, nonostante i risultati di questi ultimi anni”.

Le traversie del passato saranno il “tesoretto” del Dg pitagorico:

“Il Crotone ha incontrato tante difficoltà ... evidentemente qualcosa non ha funzionato. Per me lavorare con mio padre è motivo di orgoglio. Ho rivisto le mie priorità e voglio contribuire a rendere questa squadra competitiva”.

Il Crotone fa dunque sul serio e comincia a muovere anche qualcosa in chiave mercato, regalando pedine importanti, per l'ambizioso campionato, a Mister Lerda.

Qualche giorno fa il club crotoniate aveva già ufficializzato l'arrivo dell’estremo difensore Paolo Branduani (classe 89'), che ha iniziato la sua carriera da portiere vestendo le casacche di Albinoleffe, Spal, Juve Stabia ed Empoli passando poi le ultime due stagioni al Catanzaro con il quale ha incamerando, nell'ultimo torneo, 19 clean sheet su 35 incontri.

Il Football Club Crotone, inoltre, nella giornata di ieri 29 giugno, ha ufficializzato due importanti operazioni: per blindare la difesa si registra la conferma del "gladiatore" Vladimir Golemic, neo capitano rossoblù, che continua il suo idillio col il club pitagorico fino al 2026 rinnovando praticamente sino a fine carriera; in attacco giunge in terra calabra Cosimo Chiricò, che è stato uno dei grandi protagonisti delle ultime due stagioni col Padova con il quale ha centrato due finali playoff consecutive realizzando, nella stagione appena trascorsa, ben 13 marcature.

Chiricò, giocatore molto esperto per la categoria, è giunto a titolo definitivo dai biancoscudati con un contratto triennale, iniziando una nuova avventura della propria carriera con l'Fc Crotone, dopo aver cessato, consensualmente, il contratto con la compagine del capoluogo di provincia veneta.

Ancora tutt'oggi, però, nonostante il mercato sia già entrato nel vivo, non è dato sapere chi dovrà sostituire Beppe Ursino nel ruolo di Direttore Sportivo, anche se il Dg ha dichiarato di aver già individuato un profilo giovane e di esperienza.

Una cosa però è certa! Chiunque deciderà di assumere questo ruolo andrà ad accollarsi una scomoda eredità, visti i ben ventisette anni di successi con cui il nuovo arrivato sarà costretto a misurarsi.

Tutto pronto, o quasi, per la nuova stagione rossoblù che inizierà ufficialmente con il ritiro estivo il prossimo 18 Luglio.