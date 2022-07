Il vano caldaia trasformato in un box per droga e proiettili: arrestato 30enne

Aveva trasformato il vano della caldaia all'interno della propria abitazione in un vero e proprio deposito illegale, contenente droga, munizioni e denaro contante.

Questa la scoperta dei Carabinieri della Compagnia di Crotone, avvenuta nel corso di un controllo coadiuvato dall'unità cinofila della Guardia di Finanza e dai militari della Stazione di Scandale.

A finire sotto la lente d'ingrandimento dei militari, un trentenne disoccupato residente a Gabella, quartiere nord della città. Il giovane era stato attenzionato nel corso di una serie di attività di controllo volte al contrasto dello spaccio di stupefacenti, e la sua abitazione è stata ispezionata per un controlo mirato.

Abilmente nasconti nei pressi della caldaia, sono stati rinvenuti diversi involucri in plastica contenenti sostanze stupefacenti. Circa 570 i grammi di marijuana, assieme a 130 grammi di hashish, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento. Scoperti, inoltre, 75 munizioni tra cartucce e proiettili di cario calibro, asseme a 3.800 euro in banconote di vario taglio, ritenute i proventi dello spaccio.

Nel corso dei controlli, i Carabinieri hanno anche scoperto un'agenda contenente diversi appunti scritti a mano, riportati cifre di denaro e alcuni nominativi: una sorta di libro mastro riportante le transazioni ed i vari clienti.

Per tutti questi motivi, il giovane è stato arretato per direttissima con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizioni. Vista l'assenza di precedenti e le indagini ancora in corso - tra cui quelle per accertare il principio attivo nella sostanza - l'indagato è stato posto ai domiciliari.