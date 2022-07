Focus ‘ndrangheta, controlli senza sosta a Catanzaro Lido: un arresto per droga

Con l'arrivo dell'estate non si fermano i controlli nell'ambito del progetto Focus 'ndrangheta operati dalla Questura di Catanzaro su tutto il territorio provinciale, al fine di prevenire e reprimere reati comuni a danno della popolazione. L'ultimo intervento degli agenti si è svolto a Catanzaro Lido, con l'aiuto del reparto cinofilo della Questura di Vibo Valentia.

Nello specifico, gli agenti hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di un uomo, che a seguito di perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 64 grammi di marijuana ed 8,60 grammi di hashish nascosti in casa. Rinvenuti, inoltre, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e diversi semi di canapa.

Rinvenimenti che hanno fatto scattare le manette con l'accusa di spaccio di stupefacenti: al termine delle formalità di rito l'uomo è stato posto ai domiciliari.