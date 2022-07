Polistena, sit-in di protesta per il potenziamento dell’ospedale

Ha preso il via questa mattina una protesta ad oltranza da parte dei sindaci della piana di Gioia Tauro che, assieme a cittadini e personale sanitario, si sono piantonati presso l'ingresso dell'ospedale di Polistena. Una protesta simbolica e pacifica per chiedere il potenziamento del nosocomio, sopratutto per quanto riguarda la carenza di personale medico e paramedico.

L'ospedale infatti garantisce prestazioni d'urgenza e di emergenza a tutta la piana, e serve un bacino di circa 200 mila persone, con una media annuale di 40 mila ingressi. Tuttavia, mancherebbero - come sottolineato nel corso del sit-in - anestesisti, chirurghi, ortopedici, radiologi, infermieri ed oss: si stima una carenza di almeno cento unità.

Il presidio proseguirà ad oltranza, nel tentativo di mobilitare l'Asp ed il Commissario alla Sanità regionale, al fine di ammodernare il presidio e garantire così servizi adeguati ai cittadini.