A causa di un veicolo fiamme il traffico è temporaneamente bloccato sull’autostrada A2 “del Mediterraneo” in direzione di Fisciano, in prossimità del km 363,000 tra gli svincoli di Mileto e Soriano, in provincia di Vibo Valentia.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre dell’Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento.