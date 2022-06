Sicurezza nel Soveratese: 15 multe, due denunce ed altrettanti arresti

Controlli rafforzati a Soverato e nelle località marine limitrofe sul fronte sicurezza stradale e movida. Ad effettuarli, tra sabato e domenica scorsi, i carabinieri della Compagnia cittadina.

Sono stati così ed in tutto 15 i conducenti sanzionati per infrazioni varie al Codice della Strada, tra cui le principali hanno riguardato la guida con telefono cellulare senza far uso di auricolari ed il mancato utilizzato delle cinture di sicurezza. In particolare, sono state controllate 350 persone ma anche 280 veicoli, mentre 10 esercizi pubblici sono stati ispezionati.

In quest’ambito, e nel dettaglio, a Gasperina, militari Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un 56enne della zona sorpreso alla guida di una Fiat Panda senza patente, perché revocatagli, reiterando la stessa condotta già contestatagli un mese fa.

A Soverato, denunciata una 25enne per atti persecutori nei confronti di un coetaneo, che si è sempre rifiutato di intraprendere una relazione sentimentale con la ragazza: quest’ultima, in più occasioni, con pedinamenti e invio di messaggi sui social network, avrebbe costretto la vittima a modificare le proprie abitudini di vita, generandogli un grave stato di ansia e anche timore per la propria incolumità.

A Chiaravalle Centrale, arrestato un 44enne ritenuto responsabile di reiterati episodi di maltrattamenti ai danni della moglie convivente, che ha presentato denuncia-querela. L’uomo è stato posto ai domiciliari in un’abitazione diversa da quella di residenza.

Ancora a Soverato, eseguito un ordine per la carcerazione nei confronti di un 26enne della zona, ritenuto responsabile di traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il giovane è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro-Siano.