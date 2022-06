Pescano con strumentazioni proibite: sanzionato peschereccio a Vibo Marina

Comandante ed armatore di un peschereccio operante a Vibo Marina sono stati sanzionati dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza a seguito di alcune irregolarità riscontrate negli strumenti di pesca. Lo rende noto la Capitaneria di Porto del medesimo centro, a seguito di un controllo mirato volto a tutelare gli stock ittici e la filiera della pesca.

Nello specifico, dopo una serie di controlli in remoto svolti da terra, è stato individuato un peschereccio che trasportava numerosi esemplari di pesce spada e di tombarelli. Circostanza che ha insospettito i controllori: una volta giunto in banchina, è stato appurato l'uso di una rete da posta di tipo ferrettara, vietata dalla normativa vigente.

Questa enorme rete, posizionata in mare e recuperata dopo diverso tempo, cattura indiscriminatamente varie specie animali, tra cui esemplari protetti come cetacei e tartarughe, e dunque è proibita in quanto dannosa per la conservazione delle specie. Per tali moti, l'intero pescato è stato sequestrato, e, dopo controllo da parte del servizio veterinario dell'Asp, devoluto in beneficienza.

Discorso diverso invece per i due soggetti coinvolti, che sono stati sanzionati per 2.666 euro e si sono visti sequestrare l'attrezzatura da pesca illegale. I controlli proseguiranno serrati nei prossimi mesi.