Tragico incidente sulla Ss 106 nel crotonese, muore un giovane 31enne

Domenica nera sulle strade del crotonese, in particolare sulla ormai famigerata statale 106 ionica dove si piange, purtroppo, ed anche oggi, un’altra vittima.

Si stratta di un giovane di 31 anni rimasto coinvolto in un tagico incidente avvenuto all’altezza delle scuole elementari di Strongoli, poco distante dalla torre di Fasana.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha interessato un’auto d’epoca, una Autobianchi 112 rossa alla cui guida vi era il 31enne, che è deceduto sul colpo, ed un camper, il cui autista è stato invece preso in cura dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Crotone e di Cirò Marina oltre al Suem 118 e alle forze dell’ordine per quanto di competenza.

Disagi alla viabilità, con code in entrambe le direzioni, si registrano inevitabilmente nel tratto della 106 interessato dall’incidente.