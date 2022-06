Lamezia Terme, un arresto per droga e una denuncia per truffa dello specchietto

Un arresto ed una denuncia è il bilancio delle attività condotte sul territorio dai carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme negli ultimi giorni.

I militari della Stazione cittadina, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, hanno infatti arrestato un 22enne della città della Piana dopo averlo sorpreso con circa 50 grammi di marijuana ed altri 8 di cocaina, che si ritiene fossero pronti per lo spaccio, oltre a materiale da taglio e banconote in contanti. Lo stupefacente è stato sequestrato per le successive analisi chimico-tossicologiche.

Sempre in città, nella zona di Sant’Eufemia, i militari impegnati in un servizio perlustrativo hanno denunciato in stato di libertà un 42enne originario di Noto (nel siracusano), gravato da pregiudizi penali, poiché ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa dello specchietto”.

I carabinieri, dopo aver ricevuto la denuncia di una donna, dalle immagini del sistema di video sorveglianza del circuito cittadino sono riusciti a documentare le fasi in cui l’uomo avrebbe inscenato il finto danneggiamento al momento del passaggio dell’autovettura condotta dalla vittima per poi richiedergli una somma a risarcimento di 100 euro.