Vibo, alloggio popolare trasformato in base di spaccio: un arresto

Troppi movimenti sospetti nei pressi di un alloggio popolare di Vibo Valentia, in pieno centro città, divenuto da diverso tempo meta di un continuo via vai di persone ad ogni ora del giorno. Situazione che ha insospettito gli agenti già impegnati nel controllo del territorio, spingendoli ad effettuare un controllo più approfondito.

Controllo svolto lo scorso 3 giugno, e che ha permesso ai poliziotti di rinvenire 50 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, 25 semi di canapa indiana e 520 euro in contanti. Il tutto, occultato all'interno di uno scantinato in uso ad un uomo residente nel medesimo stabile.

Al termine dei controlli, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e posto ai domiciliari.