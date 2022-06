Intervengono per infortunio e scoprono discarica abusiva: denunciato un commerciante

È rimasto ferito mentre lavorava - fortunatamente in maniera non grave - ed oltre al soccorso da parte delle forze dell'ordine si è beccato anche una denuncia. È successo a Serra San Bruno, dove i Carabinieri sono intervenuti per un infortunio sul lavoro presso un commerciante del posto, venditore di autoricambi, che mentre effettuava dei lavori presso un veicolo è rimasto schiacciato dal motore del mezzo, cadutogli addosso.

L'uomo ha istintivamente chiamato i militari, che giunti sul posto - assieme a personale medico - hanno subito notato un vero e proprio abbandono incontrollato di rifiuti metallici. Trattasi nella fattispecie di rottami vari provenienti da numerosi veicoli, parti ferrose accatastate alla mercè delle intemperie su di un'area di circa mille metri quadri, sulla quale insistevano anche una ventina di veicoli fuori uso.

Trattandosi di rifiuti speciali, il loro abbandono in maniera incontrollato è vietato. Per questo, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici dell'Arpacal, l'intera area è stata sequestrata ed il commerciante - che ha riportato fratture multiple e lo schiacciamento del tronco - è stato denunciato, in quanto avrebbe accumulato i rifiuti per evitarne lo smaltimento e risparmiare dunque sui costi.