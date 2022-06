Beccati in giro con un’auto rubata: tre arresti a Carolei

Tre giovani, di età compresa tra i 24 ed i 34 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Cosenza, essendo stati colti in flagrnza di reato dopo aver rubato un'auto. Ad attirare l'attenzione dei militari la presenza dei tre soggetti in località Vadue, con a seguito due auto in un'orario insolito. Circostanza che ha fatto scattare un controllo, che ha fatto emergere come uno dei veicoli in loro possesso fosse rubato.

Il mezzo era stato aperto dal lato guida, e forzato nell'accensione. Al termine delle formalità di rito, il veicolo è stato sequestrato e riconsegnato al legittimo proprietario, mentre i tre giovani sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso, e posti ai domiciliari.