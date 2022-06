Violenta rissa a Corigliano-Rossano: quattro arresti

Quattro persone sono state arrestate ques'oggi dai Carabinieri del reparto territoriale di Corigliano-Rossano, in quanto avrebbero preso parte ad una violenta rissa inscenata la scora sera lungo Via Nazionale, nel medesimo comune.

Nella tarda serata di ieri infatti diverse persone - di nazionalità bulgara e romena - si sono scontrate e colpite anche con l'utilizzo di spranghe di ferro ed oggetti vari: uno di loro è rimasto gravemente ferito ed è attualmente ricoverato in condizioni serie nell'ospedale cittadino.

I militari, dopo essere intervenuti sul posto, hanno fermato in flagranza di reato quattro soggetti: tre bulgari sono stati posti ai domiciliari, mentre un romeno è stato arrestato e trasferito in carcere. L'accusa, per tutti, è di rissa per futili motivi e lesioni personali.