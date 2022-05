Vibo, incendio nel cimitero: disagi alla circolazione

Un incendio è divampato nella mattinata di oggi all'interno del cimitero comunale di Vena Superiore, frazione di Vibo Valentia. Le cause del rogo sono ancora sconosciute: attorno alle 11:00 i Vigili del Fuoco sono stati allertati delle fiamme, che nel frattempo avevano circondato l'intero cimitero e raggiunto alcune cappelle funerarie, danneggiandole in diversi punti.

È servita oltre un'ora di tempo per domare le fiamme, che erano riuscite a propagarsi anche in direzione della Strada Statale 18, causando non pochi disagi alla circolazione ed avvicinandosi pericolosamente ad una palazzina. Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno così operato separatamente, con l'aiuto della Polizia che ha attenzionato e diretto il traffico.