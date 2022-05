Vibo, aggredisce la madre da ubriaco: allontanato

Avrebbe minacciato ed aggredito la madre in più occasioni, reiterando un comportamento violento anche in presenza dei fratelli più piccoli, alcuni dei quali minori. Per tale motivo un giovane di Vibo Valentia è stato denunciato e successivamente allontanato dalla casa familiare.

È stata la stessa madre a denunciare i comportamenti oltraggiosi e molesti del figlio, che proseguivano ormai da tempo anche per via dell'abuso di alcool e/o di sostanze stupefacenti. Al termine degli accertamenti la Procura ha emesso un'ordinanza di allontanamento, eseguita quest'oggi dagli agenti.